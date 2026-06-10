7 yıl aradan sonra bir ilk: Artvinliler bu manzarayı izlemek için koştu

12 Aralık 2012 tarihinde elektrik üretimine başlayan ve yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda, son dönemde etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve membada bulunan Yusufeli ile Artvin Barajları’ndan bırakılan sular nedeniyle doluluk oranı yüzde 94’e ulaştı. Barajdaki su miktarının yaklaşık 1 milyar 850 milyon metreküp seviyesine yükselmesi üzerine, su yönetimi planlaması kapsamında dolusavak kapakları açılarak kontrollü tahliye gerçekleştirildi.



