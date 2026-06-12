Yıllardır kapalıydı şimdi bereket fışkırıyor: Atıl tünelde başlayan proje herkesi şaşırttı, yüzde 80 tasarrufla ilk hasat yapıldı

Seralarda kışın ısıtma, yazın ise soğutma için ciddi elektrik harcanırken, tünelde sıcaklık yıl boyunca sabit kaldığı için üreticiler yaklaşık yüzde 80 oranında elektrik tasarrufu sağlayabiliyor. Bu da maliyetlerin önemli ölçüde azalması anlamına geliyor. Ayrıca üreticilerimizin mantar kompostunu da kendilerinin üretebilecek olması ayrı bir avantaj. Hedefimiz, ilerleyen süreçte tünelin tamamını üretime açarak bu yüksek katma değerli ürünü Artvin tarımının önemli bir parçası haline getirmektir" ifadelerini kullandı.







