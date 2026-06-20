Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu’da kırmızı alarm: Sahiller kapatıldı iki gün denize girmek yasaklandı

Ordu’da kırmızı alarm: Sahiller kapatıldı iki gün denize girmek yasaklandı

13:1620/06/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ordu’da denize girmek iki günlüğüne yasaklandı
Ordu’da denize girmek iki günlüğüne yasaklandı

Ordu’da, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine karşı denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, rüzgarlı hava nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı riskinin arttığı belirtildi. Yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda il genelinde tedbir alındığı ifade edildi. Açıklamada, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günleri olmak üzere 2 gün süreyle Ordu genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından alınan karara uymalarını isterken, sahil kesimlerinde görevli ekiplerin denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.


#Ordu
#deniz
#yasak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TYT cevap anahtarı açıklandı mı son dakika? TYT cevap anahtarına nereden bakılır? ÖSYM YKS 2026 TYT-AYT-YDT soru kitapçığı