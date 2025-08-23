Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

15:1123/08/2025, السبت
IHA
Sonraki haber
Ekipler, denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,
"Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur"
denildi.


#Kocaeli
#denize giriş yasağı
#Kandıra
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM giriş YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? sonuç.osym.gov.tr