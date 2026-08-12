Anasayfa
Gündem
Giresun
Giresun’da sel faciası: İki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı anne aranıyor

Giresun’da sel faciası: İki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı anne aranıyor

22:35, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Giresun’da sel faciası: İki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı anne aranıyor
Giresun'da sel sularına kapılan iki kardeşten acı haber geldi.

Giresun’un Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası yükselen Zıva Deresi’ne kapılan anne ve iki kızını arama çalışmalarında acı haber geldi. Yaklaşık 80 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda iki kızın cansız bedenlerine ulaşıldı; ekiplerin anneyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan anne ve 2 kızının arama çalışmaları sonrasında 2 kızın cansız bedenlerine ulaşılırken, anneyi arama çalışmaları devam ediyor.

Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu

Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi dere sularının yükselmesi sonrasında suya kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarf etti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

Burcu Kırca
Burcu Kırca

Dereye düştükleri yerden 25 km uzaklıkta bulundu

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva deresinin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

Arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum' diyordun" sözleriyle acısını dile getirdi.

Görgü tanıkları, iki kız kardeşin dün İstanbul'dan köye geldiklerini, gezmek ve piknik yapmak amacıyla dere kenarına gittikleri sırada yükselen sel sularına kapıldıklarını öne sürdü.

"Bütün imkanlarımızı seferber ettik"

Giresun Valisi Mustafa Koç, bugün Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan anne ve kızını arama çalışmalarını yerinde incelerken, acılı baba Mehmet Kırca'ya ise başsağlığı dileyerek teselli etti.

Vali Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün öğleden sonra saat 15:00 civarlarında ilimizde bulunan Sis Dağı Yaylası'nda ani ve çok yoğun olan yağış sonrasında Zıva Deresi'nin ani yükselmesi sonucu dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii babası, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi. Ve bütün imkanlarımızla beraber, jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ankara'dan bu tarafa kadar devletimizin hem teknik personel noktasında hem teknik kapasite noktasında bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Hatta gece de, gece görüşlü İHA'larımız da çalışmaya devam edecekler. Bütün ümidimiz, temennimiz, duamız, çabamız vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak" dedi.

"Vatandaşlarımız resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alsınlar"

Ani ve çok yoğun yağışların bölgenin bir gerçeği olduğunu kaydeden Vali Koç "Bölgemizin bir gerçeği maalesef, ani ve çok yoğun yağışlar. Vatandaşlarımız resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alırlarsa, dere yataklarından uzak dururlarsa, kendi can ve mal güvenlikleri açısından ya da yaşadığımız bu acı olayın tekrar yaşanmaması açısından önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum. Sizlerin aracılığıyla da vatandaşlarımıza bu konuda tekrardan bir hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum. Başsağlığı diliyorum ailemize. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Giresun’da anne ile 2 kızı ile sel sularına kapıldı
Gündem
Giresun’da anne ile 2 kızı ile sel sularına kapıldı
Giresun’da denize giren dört arkadaştan biri hayatını kaybetti
Gündem
Giresun’da denize giren dört arkadaştan biri hayatını kaybetti
70 yıllık kahvehaneyi ayakta tutan Osman amca hayatını kaybetti
Gündem
70 yıllık kahvehaneyi ayakta tutan Osman amca hayatını kaybetti

Başlıklar :GiresunDereSelZıva DeresiGörele
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026