Giresun’da anne ile 2 kızı ile sel sularına kapıldı
16:27, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
Zıva Deresi
Giresun’un Görele ilçesinde sağanak yağış sonrası taşan Zıva Deresi, dere kenarında bulunan anne ve iki kızını sürükledi. Kayıp 3 kişiyi bulmak için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Giresun’un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan bir anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu.
Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
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Başlıklar :giresungörelehamzalı köyüzıva deresi
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