162 kilometre hızla yaklaşıyor: 390 bin kişi tahliye bin 300 uçuş iptal edildi
Çin'in doğu kıyıları, saatte 162 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla ilerleyen Dolphin Tayfunu'nun tehdidi altında. Şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açması beklenen tayfun nedeniyle Cıciang eyaletinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edilirken, Şanghay'da bin 300'den fazla uçuş iptal edildi.
Çin'in Cıciang eyaletinde yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi.
Şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.
Cıciang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyaran yetkililerin talimatı doğrultusunda Taycou kentinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi.
Eyalette, feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.
Yerel basındaki haberlere göre Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.
Yetkililer, Şanghay'da "riskli bölgelerdeki" yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.
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