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Giresun’da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü 4 yaralı

Giresun’da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü 4 yaralı

13:5629/06/2026, Pazartesi
IHA
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Direksiyon hakimiyeti kaybı faciayla bitti.
Direksiyon hakimiyeti kaybı faciayla bitti.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Giresun-Şebinkarahisar karayolunun Asarcık Köyü mevkiinde meydana geldi. Kemal Ç. (70) idaresindeki 34 GCG 160 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak kanala düştü. Kazada araçta bulunan sürücü Kemal Ç. (70), Sacit İ. (57), Keziban Ç. (66) ve Nuriye İlhan (43) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nuriye İlhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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