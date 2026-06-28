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Manisa’da minibüs kazası: Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

Manisa’da minibüs kazası: Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

23:2828/06/2026, Pazar
DHA
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Manisa’da özel halk minibüsü devrilmesiyle 6 kişi yaralandı
Manisa’da özel halk minibüsü devrilmesiyle 6 kişi yaralandı

Manisa'da Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Süleyman M. idaresindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle, 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 18.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman M., idaresindeki 45 AJ 032 plakalı özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman M. ile minibüsteki 5 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaparken, minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması için başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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