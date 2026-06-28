Kastamonu’da motosiklet yayaya çarptı: Sürücü yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aniden yola çıkan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü Ali Ş. düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı, motosikletin çarptığı yayanın ise olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde aniden yola atlayan yaya çarpan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.
Kaza, Cide ilçesi Nasuh Mahallesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. yönetimindeki 37 ADZ 422 plakalı motosiklet, aniden yola atlayan yaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Ali Ş. motosikletten düşerek yaralandı. Motosikletin çarptığı yaya ise olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.