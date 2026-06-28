AVM önündeki bıçaklı kavgada kan aktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak’ta bulunan Tuna Life AVM’nin önünde meydana gelen olayda, İ.E.K. ile T.Y.Ö. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda İ.E.K., T.Y.Ö.‘yü bacağından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Y.Ö.’yü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli İ.E.K. ise, ekipler tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.