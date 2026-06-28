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AVM önündeki bıçaklı kavgada kan aktı

AVM önündeki bıçaklı kavgada kan aktı

22:5728/06/2026, Pazar
IHA
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Saldırgan ekipler tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)
Saldırgan ekipler tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. (Foto: Arşiv)

Kayseri’de bir alışveriş merkezi önünde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak’ta bulunan Tuna Life AVM’nin önünde meydana gelen olayda, İ.E.K. ile T.Y.Ö. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Bacağından bıçakladı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda İ.E.K., T.Y.Ö.‘yü bacağından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Y.Ö.’yü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli İ.E.K. ise, ekipler tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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