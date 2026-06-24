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Kontrolden çıkan forklift yan yattı: Bir kişi yaralandı

Kontrolden çıkan forklift yan yattı: Bir kişi yaralandı

23:0624/06/2026, Çarşamba
IHA
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan forkliftin yan yattığı kazada, sürücü forkliftin altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Özpınar Sokak’ta meydana gelen kazada, A.K.’nin sürücüsü olduğu forklift kontrolden çıkarak, yan yattı. A.K. forkliftin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de A.K.’yi forkliftin altından kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.K. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çalışmaların ardınan forklift vinçle yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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