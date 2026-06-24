Kontrolden çıkan forklift yan yattı: Bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Özpınar Sokak’ta meydana gelen kazada, A.K.’nin sürücüsü olduğu forklift kontrolden çıkarak, yan yattı. A.K. forkliftin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.