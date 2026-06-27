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Kayseri'de kaza görünümlü intikam: Eski eniştesini araçla ezdi

Kayseri'de kaza görünümlü intikam: Eski eniştesini araçla ezdi

19:0327/06/2026, Cumartesi
IHA
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S.Ö., otomobiliyle eski eniştesi Serdar Coşkun'un üzerinden geçti
S.Ö., otomobiliyle eski eniştesi Serdar Coşkun'un üzerinden geçti

Kadir Has Bulvarı'nda bir otomobilin Serdar Coşkun'a çarparak kaçtığı ihbarı üzerine polis geniş çaplı kamera incelemesi başlattı. Sürücü S.Ö.'nün, 4 yıl önce ablasından boşanan ve aralarında husumet bulunan eski eniştesine kasten çarpıp üzerinden geçtiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı ve arkadaşı tutuklandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dün saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda S.Ö. (22) yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Serdar Coskun’a (43) çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada ağır yaralanan Serdar Coşkun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. S.Ö.’nün evinin çevresinde ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 38 AHS 929 plakalı otomobil binanın otoparkında park edilmiş halde bulundu.

Bir süre sonra S.Ö. ve otomobilde bulunan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kendilerinin bulunduğu yeri bildirdi. Evlerine yakın bir bölgede polise teslim olan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Kazada ağır yaralanan Serdar Coşkun ise, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza değil, cinayet çıktı


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde aracın şahsa kasten çarptığı belirlendi. S.Ö.’nün Coşkun’a çarptıktan sonra otomobille üzerinden geçtiği, ardından da otomobilden inip durumunu kontrol ettikten sonra yeniden otomobile binerek, olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Öldürdüğü kişi eski eniştesi çıktı


S.Ö.’nün otomobille çarpıp, ardından üzerinden geçtiği Serdar Coşkun’un eski eniştesi olduğu ve ablasıyla 4 yıl önce boşandığı, aralarında boşanmanın ardından süren 4 yıllık bir husumet bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve cinayet anında yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.



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