Üniversite öğrencisi dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, iş kurdu: 'Maaşlı çalışma bana göre değil'

"Kendime de hayvanlarıma da vakit ayırabiliyorum"





Şehir yaşamını çok sevmediğini dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:





"Burayı bırakıp gidemediğim için tekrar geldim. Kendi halimde ne yapabilirim dedim. Arıcılık, işe başlangıç anlamında da yüksek meblağlar istemeyen bir işti. Ben de arıcılık yapmayı tercih ettim. Bu sene 50 kovanım var. Geçen yıl bal alma gibi bir hedefim olmadığı halde 200 kilogram civarında bal aldım. Bu sene 50 kovandan 1 ton 200 kilogram gibi bir bal beklentim var. Şehir hayatı, maaşlı çalışma bana göre değil. Bir de sabah kalkıp akşam sıkıldığım zaman bırakmak istediğim bir iş yapmak istedim. Kendi işim olsun istiyorum. Bakımı kolay, kendime de hayvanlarıma da vakit ayırabiliyorum."