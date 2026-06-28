Tokat’ta otomobil şarampole uçtu: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Veyis Aydoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.