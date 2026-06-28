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Tokat’ta otomobil şarampole uçtu: Bir kişi hayatını kaybetti

Tokat’ta otomobil şarampole uçtu: Bir kişi hayatını kaybetti

19:3428/06/2026, Pazar
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilde bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Veyis Aydoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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