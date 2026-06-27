Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet minibüse çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi Akmeşe yol ayrımı mevkisinde motosikletin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü S.Ö. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Akmeşe yol ayrımı mevkisinde S.Ö. idaresindeki 34 BC 5343 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen K.G'nin kullandığı 07 BBR 701 plakalı minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.