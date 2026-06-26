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Aydın-Denizli otoyolunda feci kaza: Biri ağır 20 kişi yaralandı

Aydın-Denizli otoyolunda feci kaza: Biri ağır 20 kişi yaralandı

21:3526/06/2026, Cuma
IHA
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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.

Aydın-Denizli otoyolunda otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada biri ağır 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli otoyolunda yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.

Kazada biri ağır olmak üzere 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli’deki hastanelere kaldırılırken, 9 kişi de ambulanslar ve özel bir araçla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Aydın
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#Trafik kazası
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