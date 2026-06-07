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Boş arazide korkunç keşif: Boş arazide çoban tarafından bulundu

Boş arazide korkunç keşif: Boş arazide çoban tarafından bulundu

23:227/06/2026, Pazar
AA
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Cesedin bulunduğu boş arazide inceleme yapıldı.
Cesedin bulunduğu boş arazide inceleme yapıldı.

Aydın’da çoban tarafından boş arazide hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesette darp veya kesi izine rastlanmadı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş arazide çoban tarafından kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Yeşil Mahalle 384 Sokak yakınındaki boş arazide koyun otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erkeğe ait olduğu belirlenen cesette kesi ya da darp izine rastlanmadığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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