Boş arazide korkunç keşif: Boş arazide çoban tarafından bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş arazide çoban tarafından kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Yeşil Mahalle 384 Sokak yakınındaki boş arazide koyun otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erkeğe ait olduğu belirlenen cesette kesi ya da darp izine rastlanmadığı tespit edildi.