Cadde ortasında esnaf ile vatandaşlar arasında kavga: Polis dahil beş yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnafları ile yoldan geçen vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaşanan arbedede 4 kişi, darp sonucu yaralanırken, polis memuru İ.A. ise elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.