Cadde ortasında esnaf ile vatandaşlar arasında kavga: Polis dahil beş yaralı

Aydın'da esnaflar ile yoldan geçen vatandaşlar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullanırken, yaşanan arbede sırasında bir polis memuru bıçakla, dört kişi ise darp sonucu yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga anlarında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde, esnaflar ile yoldan geçen vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1’i polis 5 kişi yaralandı. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis memuru bıçakla yaralandı
Olay, saat 19.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnafları ile yoldan geçen vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaşanan arbedede 4 kişi, darp sonucu yaralanırken, polis memuru İ.A. ise elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olayı yatıştırmaya çalıştığı yer aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.