Uçuruma yuvarlanan cipte bir ölü iki ağır yaralı

22:4131/05/2026, Pazar
IHA
Takla atan cip uçurumdan aşağı savruldu.
Aydın’da kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Takla atan araç hurdaya dönerken, yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan cip, uçurumdan yuvarlanırken, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi Çavdarkıran mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Gözataş idaresindeki 20 AOG 918 plakalı cip, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Hakimiyeti kaybolan araç uçurumdan aşağıya yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Hüseyin Gözataş (58) olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan G.K. (59) ile E.Ş. (60) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Gözataş’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



