Kuşadası’nda iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi

19:4430/05/2026, Saturday
IHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’nda yaşanan iki ayrı olay, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika arayla denizde boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk iki kişi çevrede bulunanların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, denizde çırpınan biri çocuk iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve ambulans sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde şahısların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.


