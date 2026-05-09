Sürüklenen lastik bottaki 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 01.30 sıralarında motor arızası yapan fiber karinalı lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı sonrası harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi. Olayla ilgili 1 organizatör, gözaltına alındı.