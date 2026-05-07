Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-7", Ezine açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

Harekete geçen sahil güvenlik gemisi "TCSG-66" ile "KB-74" ve "TCSG-23" botlarında görevli ekipler, Afganistan ve Sudan uyruklu 12'si çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.