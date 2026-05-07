Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

21:217/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-7", Ezine açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

Harekete geçen sahil güvenlik gemisi "TCSG-66" ile "KB-74" ve "TCSG-23" botlarında görevli ekipler, Afganistan ve Sudan uyruklu 12'si çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Ekiplerin, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan müşterek takip kapsamında, karada göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



#Çanakkale
#Düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri bunu bekliyordu: Motorin ve benzinde indirim sinyali