Aydın açıklarında göçmen operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

23:5110/04/2026, Cuma
IHA
Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim açıklarında durdurulan lastik botta 25 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında kısa süreli takibin ardından durdurlan lastik botta 25 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki fiber karinalı bir lastik bot tespit edildi. Kısa süreli takibin ardından durdurulan botun içerisinde yapılan incelemelerde, yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 25 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle bot içerisinde bulunan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

