Tabancayla kazara kendisini vuran çocuk hayatını kaybetti

Kendisini vurduğu iddia edilen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın’da tabancayla oynadığı öne sürülen 7 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili çocuğun amcası gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde tabancayla oynarken kazara kendisini vurduğu öne sürülen çocuk hayatını kaybetti.
Akbük Mahallesi'nde S.P (7), amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan ailesi, yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.
S.P burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, çocuğun amcası V.P'yi gözaltına aldı.
