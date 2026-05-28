Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

15:3428/05/2026, Perşembe
IHA
Aydın’ın Germencik ilçesinde, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen 'Anadolu Mirası Operasyonları' çerçevesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efes, Metropolis, Akrapolis ve Magnesia Antik Kentleri çevresinde sürdürülen denetimler kapsamında, Magnesia Antik Kenti Gümüşdağı mevkisindeki sit alanına operasyon düzenlendi.

Bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.A. (31), B.K. (22) ve M.K. (30) isimli şüpheliler, ekipler tarafından çalışma sırasında suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı alanda yapılan aramada ise 1 adet el dedektörü, 3 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 2 inşaat çivisi ve 10 metre uzunluğunda halat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

#Aydın
#Germencik
#Anadolu Mirası Operasyonları
