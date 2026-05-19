Define ararken jandarmaya yakalandılar: Kazı malzemelerine el konuldu

Gaziantep’te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür varlıklarının korunmasına yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Çalışma çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.E. ve N.G. isimli şüpheliler suçta kullandıkları jeneratör, hilti matkap ve kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.
Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise işlem başlatıldı.