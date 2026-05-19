Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Define ararken jandarmaya yakalandılar: Kazı malzemelerine el konuldu

Define ararken jandarmaya yakalandılar: Kazı malzemelerine el konuldu

15:3919/05/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep’te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür varlıklarının korunmasına yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışma çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.E. ve N.G. isimli şüpheliler suçta kullandıkları jeneratör, hilti matkap ve kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise işlem başlatıldı.

#Gaziantep
#define
#kaçak kazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Chelsea - Tottenham maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? Londra’da dev derbi zamanı!