Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: Can kayıpları var

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: Can kayıpları var

00:263/06/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kazada yaralanan vatandaşlar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan vatandaşlar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yolcu konumundaki vatandaş hayatını kaybetti.

Aydın’ın Didim ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü Kezban Nur Karakaya (29) ve yolcu konumundaki Özlem Erişkin (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Didim ilçesi Denizköy istikametinde meydana geldi. Kezban Nur Karakaya'nın kontrolünü kaybettiği 20 ASB 838 plakalı otomobil, şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Karakaya, Aydın Şehir Hastanesi’ne; yolcu konumundaki Özlem Erişkin ise Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Karakaya ve Erişkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Aydın
#Otomobil
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS’ye girecek öğrenciler dikkat: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanacak? İşte son durum