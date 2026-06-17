Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da traktörden düşen saman balyalarının altında kalan kişi yaralandı

Aydın'da traktörden düşen saman balyalarının altında kalan kişi yaralandı

23:4517/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
E.B'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
E.B'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavşaktan dönüş yapan traktörden düşen saman balyalarının altında kalan yaya yaralandı.

S.A. idaresindeki 09 R 8346 plakalı traktörün römorkundaki saman balyaları, Aydın-Denizli kara yolu Dallıca Mahallesi'ndeki kavşakta dönüş esnasında yaya E.B'nin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, samanların altından çıkarılan E.B'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
E.B'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Traktör sürücüsü S.A. da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


#Traktör
#Yaralı
#Aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF yaz okulu kayıt takvimi 2026: AÖF yaz okulu 2026 ders seçimi nasıl yapılır, en fazla kaç ders seçilir?