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Ağrı'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

19:2127/06/2026, Cumartesi
AA
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Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis-Ağrı kara yolu Kazanbey köyü mevkisinde büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı tır, 04 P 1463 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.


#Ağrı
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