Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı’da freni tutmayan kamyonet otomobile çarptı: İki kişi yaralandı

Ağrı’da freni tutmayan kamyonet otomobile çarptı: İki kişi yaralandı

00:1128/06/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Ağrı-Hamur kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, iddiaya göre freni boşalan kamyonetin arkadan çarpması sonucu Erhan Karaboğa ile Eyüp Karaboğa yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı-Hamur kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile freni boşalan kamyonetin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı merkezden Hamur-Tutak istikametine seyir halinde bulunan 37 AB 119 plakalı otomobilin, Ağrı-Hamur kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızı ışık nedeniyle durduğu sırada meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen İhsan Tekeş idaresindeki 04 AAG 093 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu önünde bekleyen otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Erhan Karaboğa ile Eyüp Karaboğa başlarına aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.


#Ağrı
#kamyonet
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi