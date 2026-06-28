Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yapan toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü.

Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına başsağlığı diledi. Tabarot, İçişleri Bakanı Nunez ile birlikte olay yerine gideceğini duyurdu.

Tomblaine Belediye Başkanı Herve Feron ise basına yaptığı açıklamada, uçağın bisiklet yolu yakınlarına düştüğünü ve kazada hiçbir yerleşim yerinin hasar görmediğini belirtti.