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Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

18:5328/06/2026, Pazar
AA
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Uçak, havalandıktan kısa süre sonra yere çakıldı.
Uçak, havalandıktan kısa süre sonra yere çakıldı.

Fransa'da paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu pilot dahil 11 kişi yaşamını yitirdi. Nancy yakınlarında meydana gelen kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının olay yerine gideceği açıklandı.

Fransa'nın doğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre kaza, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine'de meydana geldi.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yapan toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü.

Kazada pilot dahil uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.

"Kazada hiçbir yerleşim yerinin hasar görmedi"

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına başsağlığı diledi. Tabarot, İçişleri Bakanı Nunez ile birlikte olay yerine gideceğini duyurdu.

Tomblaine Belediye Başkanı Herve Feron ise basına yaptığı açıklamada, uçağın bisiklet yolu yakınlarına düştüğünü ve kazada hiçbir yerleşim yerinin hasar görmediğini belirtti.

Sivil havacılık güvenliği yetkililerinin ilk açıklamalarına göre, uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.




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