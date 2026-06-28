Avrupa’daki rekor sıcaklar Asyalı klima üreticilerine yaradı: Siparişler patladı talebe yetişemiyorlar

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, klima satışlarını patlattı. Samsung, Midea ve Mitsubishi Electric gibi Asyalı üreticiler, özellikle Avrupa pazarında çift haneli büyüme kaydettiklerini açıkladı.
Avrupa'da rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, klima talebini artırarak satışları patlattı. Kavurucu sıcakların vurduğu Avrupa’da vatandaşlar serinlemek için taşınabilir ve sabit klimalara yönelirken, Asyalı üreticilerin siparişlere yetişmekte zorluk çektiği belirtildi.
İTALYA, İSPANYA VE FRANSA’DA REKOR SATIŞ
CNN International’ın aktardığına göre, Güney Koreli Samsung Electronics, haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların daha da yükselmesinin beklendiğini belirterek, yazın en yoğun döneminde talebin güçlü şekilde devam edeceğini açıkladı.
Şirket, İtalya, İspanya ve Fransa gibi önemli pazarlarda yılın ilk yarısında çift haneli satış artışı elde ettiğini duyurdu.
Rakibi LG Electronics de Güney Kore'deki klima üretim hatlarının nisan ayından bu yana, hem iç pazar hem de küresel talebi karşılamak amacıyla tam kapasiteyle çalıştığını bildirdi.