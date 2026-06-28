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Paris'te dün aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti

Paris'te dün aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti

09:0228/06/2026, Pazar
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa basını, başkent Paris'te dün aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsadığı, huzurevi ve hastanelerdeki ölümlerin bu sayıya dahil olmadığı belirtildi.

Ayrıca dün Paris'te 30 kişinin kalp krizi geçirdiği, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşinin 43,7 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.

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