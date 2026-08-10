Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar: Her yıl 200 milyon dolar kazanç sağlıyor

Dünyanın en önemli sofralık üzüm merkezlerinden Manisa’da, ünü sınırları aşan Çekirdeksiz Sultani üzümde yeni sezonun hasat tarihi belli oldu. Sultani üzümü 11 Ağustos’ta kesilmeye, 12 Ağustos’ta ise ihraç edilmeye başlanacak.