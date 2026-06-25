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Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

14:5425/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
AA
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Kahramanmaraş’ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş öldü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) Abdulgani Saltalı (26) hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi.

Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, Esra Saltalı, Muhammed Saltalı, Abdulgani Saltalı yangında hayatını kaybetti.

Cansız bedenler morga kaldırılırken, söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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