Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da korkutan çiftlik yangını: 4 büyükbaş öldü

Bursa'da korkutan çiftlik yangını: 4 büyükbaş öldü

23:4724/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Bursa'da çiftlik yangınında 4 büyükbaş hayvan öldü
Bursa'da çiftlik yangınında 4 büyükbaş hayvan öldü

Bursa'da İbrahim Kılıç'a ait çiftlikte rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bölgede büyük hasara yol açtı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, 4 büyükbaş hayvan öldü.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde saat 18.00 sıralarında Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftlikte çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ahır ve çevresine sıçradı. Yangında çiftlikte bulunan 25 büyükbaş hayvandan 4'ü öldü, 7 hayvan da yaralandı. Yaralı hayvanlar için bölgeye veteriner hekimler sevk edildi. Çiftlikte depolanan yaklaşık 2 bin balya saman ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için söndürme çalışması başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Hayvan
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 Türkiye satış fiyatı açıklandı: İşte standart ve ultimate sürüm fiyatları