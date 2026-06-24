Bursa'da korkutan çiftlik yangını: 4 büyükbaş öldü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde saat 18.00 sıralarında Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftlikte çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ahır ve çevresine sıçradı. Yangında çiftlikte bulunan 25 büyükbaş hayvandan 4'ü öldü, 7 hayvan da yaralandı. Yaralı hayvanlar için bölgeye veteriner hekimler sevk edildi. Çiftlikte depolanan yaklaşık 2 bin balya saman ise yanarak kullanılamaz hale geldi.