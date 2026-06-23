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Diyarbakır’ın birçok ilçesinde yangın: Söndürme çalışmaları başladı

Diyarbakır’ın birçok ilçesinde yangın: Söndürme çalışmaları başladı

18:2323/06/2026, Salı
IHA
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Lice’deki yangın kontrol altına alındı.
Lice’deki yangın kontrol altına alındı.

Diyarbakır’ın Çermik, Eğil, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde çıkan anız ve örtü yangınlarına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Lice ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, Hani ilçesi Sergen Mahallesi’ndeki yangın söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’ın beş ilçesinde çıkan anız ve örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Çermik’in Kuyu, Eğil’in Kırkkuyu, Hazro’nun Tepecik, Kocaköy’ün Arkbaşı ve Tepecik ile Kulp’un Bağcılar mahallesinde henüz belirlenemeyen örtü ve anız yangını çıktı.

Lice'deki yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hangi ilçesi Sergen Mahallesi’nde çıkan örtü yangını ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Lice ilçesi Sığınak Mahallesi’ndeki yangın ise kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma sürüyor.



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