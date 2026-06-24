Hatay'da orman yangınında zarar gören alana bin fidan dikildi

Antakya, Dörtyol ve Hassa ilçelerinde geçen yıl 3 bin 200 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Masatlı, "Geleceğe umut, geleceğe nefes" sloganıyla bu alanların ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.