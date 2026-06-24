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Hatay'da orman yangınında zarar gören alana bin fidan dikildi

Hatay'da orman yangınında zarar gören alana bin fidan dikildi

13:0324/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
AA
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Yangından zarar gören alana öğrencilerin de katılımıyla 1000 fidan dikildi.
Yangından zarar gören alana öğrencilerin de katılımıyla 1000 fidan dikildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hatay Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce, Alahan Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 1,5 hektar alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte, kentin geçen yılki yangınlarda büyük sınav verdiğini söyledi.

Antakya, Dörtyol ve Hassa ilçelerinde geçen yıl 3 bin 200 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Masatlı, "Geleceğe umut, geleceğe nefes" sloganıyla bu alanların ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Orman Bölge Müdürü İlkay Günay da yanan bölgelerin yeniden yeşermesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından yangından zarar gören alana öğrencilerin de katılımıyla 1000 fidan dikildi.


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