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Çanakkale'de korkutan yangın: Tarım arazisindeki alevlere çok sayıda ekip müdahale etti

Çanakkale'de korkutan yangın: Tarım arazisindeki alevlere çok sayıda ekip müdahale etti

13:3323/06/2026, Salı
AA
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Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yalova köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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