Osmaniye'de orman yangını: Tüm ekipler seferber oldu havadan ve karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.