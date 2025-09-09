Yeni Şafak
Osmaniye'de orman yangını: Tüm ekipler seferber oldu havadan ve karadan müdahale ediliyor

17:549/09/2025, Salı
Orman yangınına müdahale ediliyor
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile yangına müdahale ediyor.



