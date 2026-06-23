Uzmanlar 'kırmızı alarm verildi' diyerek açıkladı: Tarih verildi Avrupa'da can alan sıcaklar Türkiye'ye sıçrıyor

Avrupa kıtasında can kayıplarına yol açan ve günlük hayatı felç ederek okulların dahi tatil edilmesine neden olan ölümcül sıcak hava dalgası yönünü Türkiye'ye çeviriyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son ve en kritik uyarısına göre, çarşamba gününden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak etkisini gösterecek olan aşırı sıcaklar, adeta nefes almayı bile zorlaştıracak. Uzmanlara göre; termometrelerin rekor seviyeleri zorlayacağı, güneş altında hissedilen sıcaklıkların ise tam 45 derece gibi tehlikeli boyutlara ulaşacağı alarm verici bir döneme giriyoruz. Bugün iç ve doğu kesimlerde kendini gösteren kuvvetli rüzgar, fırtına, toz taşınımı ve bölgesel sağanak yağışlar, yerini çok geçmeden mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak ve orman yangını riskini zirveye taşıyacak bir ısı tırmanışına bırakacak.

1 /7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporlarına göre, çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcakların ardından, Türkiye'de de güneş altında hissedilen sıcaklıkların 45 derece seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Hafta başı itibarıyla ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava durumunun, özellikle batı bölgelerde yerini kavurucu sıcaklara bırakacağı tahmin ediliyor.

2 /7 Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı riski

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için rüzgar ve toz taşınımı risklerine karşı önemli uyarılar yapıldı. Bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.

3 /7 Sıcaklıklar zirveye çıkacak Türkiye ve Avrupa için oldukça kritik bir hava durumu periyodu başlıyor. Çarşamba gününden itibaren özellikle batı bölgelerimiz başta olmak üzere İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in Bolu kesimlerinde hava sıcaklıklarında 2 ila 3 derecelik belirgin bir artış yaşanacak. Ege Bölgesi'nde ise bu artışın 3 ila 4 derece arasında olması bekleniyor. Gölgede ölçülen sıcaklıkların İstanbul ve Ankara'da 30 derece civarında, Balıkesir ve İzmir'de 34 derece, Aydın'da ise 35-36 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak doğrudan güneş altında bu değerlerin 45 dereceyi bulabileceği belirtilerek, özellikle orman yangınlarına karşı azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Perşembe gününün ardından ise havadaki nem oranının yeniden yükselişe geçeceği bildiriliyor.

4 /7 Avrupa sıcak havayla boğuşuyor Fransa, İtalya, Portekiz, Almanya'nın bir kısmı, Avusturya ve İsviçre üzerinde devasa bir ısı kubbesi oluşturduğu belirtiliyor. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Fransa'da, aşırı sıcaklara bağlı olarak 18 kişi hayatını kaybederken, serinlemek amacıyla suya giren 13 kişinin de boğulduğu açıklandı. Artan can kayıplarının ardından ülkedeki bazı okullarda eğitime zorunlu olarak ara verildi. Çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin Avrupa için çok daha büyük bir tehlike barındırdığı ifade edilirken; İspanya ve Portekiz'in de benzer bir krizin ortasında olduğu aktarılıyor. Almanya'da ise bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık olan 41,2 derecelik tarihi rekorun bu hafta içinde kırılabileceği öngörülüyor.

5 /7 'Omega Blokajı' değerlendirmesi

Mevcut hava olaylarının bilimsel arka planına dair uzman değerlendirmeleri de durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede; bu tablonun arkasında omega blokajı olarak adlandırılan atmosferik bir sistemin bulunduğunu belirtti. Kadıoğlu, bu sistemin hava akımlarını engelleyerek sıcak havayı Avrupa üzerinde adeta hapsederek etkisini artırdığını ifade etti. Bulut oluşumunun azalması ve güneşlenmenin artmasıyla sıcaklıkların hem gündüz hem gece olağanüstü seviyelere ulaştığını aktardı.

6 /7 Kadıoğlu, Türkiye’nin bu süreçte sistemin Doğu kanadında yer aldığını, kuzeyli hava akımlarının etkisiyle yer yer mevsim normallerinin altına inen sıcaklıkların görülebileceğini söyledi. İç, kuzey ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak, dolu ve ani rüzgârlarla sel ve su baskını riskinin öne çıktığını kaydetti. Kadıoğlu, 25-26 Haziran sonrasında blokajın zayıflamasıyla Türkiye'de sıcaklıkların yeniden artmasının beklendiğini söyledi.