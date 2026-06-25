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Genç girişimcinin kazancı katlanarak arttı: 21 milyon TL'si vardı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Genç girişimcinin kazancı katlanarak arttı: 21 milyon TL'si vardı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

20:2225/06/2026, Perşembe
AA
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde genç girişimci Mustafa Tekdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 400 bin avro hibe desteğiyle kurduğu modern besi çiftliğinde üretime başladı.

Ailesi uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Tekdemir, kendi işletmesini kurma hedefiyle TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Projesinin kabul edilmesiyle 400 bin avro hibe desteği almaya hak kazanan Tekdemir, Elbistan'ın kırsal Kışla Mahallesi'nde inşa ettiği modern besi çiftliğini tamamladı.


Çiftliğinde 350 büyükbaş hayvanla üretime başlayan Tekdemir, hayalindeki işi kurmanın gururunu yaşıyor.

Hedefi hayvan sayısını artırmak


Mustafa Tekdemir, AA muhabirine, TKDK'nin sağladığı desteğin yatırımını hayata geçirmesinde önemli rol oynadığını söyledi.


Türkiye'nin genç yatırımcıları arasında yer aldığını belirten Tekdemir, devlet desteklerinin girişimciler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Kendi imkanlarıyla aynı ölçekte bir yatırımı gerçekleştirmesinin zor olacağını dile getiren Tekdemir, aldığı hibe sayesinde Avrupa standartlarında bir işletme kurduğunu kaydetti.


Çiftlikte halen 350 büyükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Tekdemir, sürüyü büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Aynı zamanda gebe hayvanlarımız da var. Hayvan sayımızı artırarak işletmemizi daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarını ifade eden Tekdemir, hayvanların yem ihtiyacının önemli bölümünü kendi arazilerinde ürettikleri ürünlerle karşıladıklarını, bunun da maliyetleri azaltmada avantaj sağladığını söyledi.



Modern sistemlerle verimliliği artırıyor


İşletmede kullanılan teknolojik sistemler hakkında bilgi veren Tekdemir, çiftliğin Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlandığını anlattı.


Tesiste ızgaralı ve otomatik sıyırıcılı sistemlerin bulunduğunu belirten Tekdemir, "Temizlik işlemleri büyük ölçüde sistem tarafından gerçekleştiriliyor. Gübre depolama alanları yer altında ve beton yapıda olduğu için çevre kirliliğinin önüne geçiliyor." diye konuştu.

Güneş enerjisi sistemini de devreye almayı planladıklarını ifade eden Tekdemir, böylece enerji maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.


Modern sistemlerin iş gücü verimliliğini artırdığını vurgulayan Tekdemir, devlet desteklerinden yararlanmak isteyen girişimcilere projelerini hayata geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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