Osmanlı ordusunun sırrı olan tescilli lezzette dev mesai başladı: Tek tek serildi kurumaya bırakıldı

Tarhana Osmanlı Devleti savaşa giderken Yavuz Sultan Selim döneminde yoğurdu dövme ile katmışlar ve şekilde kurutmuşlar. Her hangi bir kurtlanma, böceklenme olmadığı ve dayanıklı olduğu için savaşa giden askerlere götürmüşler" dedi.