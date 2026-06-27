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Sahte kripto para vaadiyle 250 milyon liralık vurgun: 5 tutuklama

Sahte kripto para vaadiyle 250 milyon liralık vurgun: 5 tutuklama

12:3427/06/2026, Cumartesi
IHA
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Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen operasyonda, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sahte sanal para birimine yatırım yapmaya yönlendirerek yaklaşık 250 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması kapsamında, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin kurdukları ticari işletme bünyesinde çağrı merkezleri oluşturdukları belirlendi. Şüphelilerin, kişisel verilerini ele geçirdikleri vatandaşları telefonla arayarak yüksek kar vaadiyle kendi oluşturdukları sahte sanal para birimine yatırım yapmaya ikna ettikleri, yatırım yapan kişilerin ise kazançlarını çekmek istediklerinde çeşitli bahanelerle para çekmelerinin engellendiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait şirket hesaplarına 5 bin 382 işlemde toplam 250 milyon 591 bin 918 lira para girişinin olduğu belirlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde şüphelilere ait iş yerleri ve ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 32 cep telefonu, 32 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 9 SSD kart ve 4 flash bellek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.



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