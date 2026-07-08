NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi
15:42, 08/07/2026, Çarşamba
IHA
Kahramanmaraş dövme dondurması büyük ilgi gördü.
NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da görev yapan yerli ve yabancı basın mensuplarına Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Zirvesi’ni takip eden gazetecilere gün boyu çeşitli ikramlar sunulurken, Türkiye’nin coğrafi işaretli lezzetlerinden Kahramanmaraş dövme dondurması da büyük ilgi gördü.
Zirveyi takip eden çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci, dondurma standını ziyaret ederek, Kahramanmaraş dövme dondurmasının tadına baktı. Basın merkezinde sunulan Kahramanmaraş dövme dondurması, Türkiye’nin gastronomi kültürünün tanıtımına da katkı sağladı.
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