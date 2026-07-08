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Selçuklu’da Yaz Spor Okulları başladı

Selçuklu’da Yaz Spor Okulları başladı

14:55, 08/07/2026, Çarşamba
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Selçuklu’da Yaz Spor Okulları başladı
17 farklı branşta 19 bin 926 öğrencinin başvuru yaptığı Yaz Spor Okulları'nda eğitimler 29 Haziran Pazartesi günü itibariyle başladı.

Selçuklu Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin en kapsamlı spor organizasyonlarından biri haline gelen Yaz Spor Okulları, bu yıl da binlerce çocuğu sporla buluşturuyor. Yaz Spor Okulları bu yıl bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde de eğitim vererek kapsamını daha da genişletiyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN KAPSAMLI SPORCU SEÇME VE YETİŞTİRME MERKEZİ KAPILARINI SPORCULARA İLK KEZ AÇTI

Öğrenciler yaz boyunca alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alırken, sporun disiplinini ve takım ruhunu yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak. Disiplinli eğitim modeliyle yürütülen çalışmalarda öğrenciler; özgüven, sorumluluk bilinci, centilmenlik ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanırken, sporla dolu verimli bir yaz dönemi geçirecek. Selçuklu Belediyesi, Yaz Spor Okulları'na katılan tüm öğrencilere spor kıyafetlerini ücretsiz olarak temin ediyor. Ayrıca talep eden aileler için servis hizmeti de sunuluyor. Selçuklu ilçesinin tüm mahallelerinden alınan öğrenciler, antrenman tesislerine güvenli bir şekilde ulaştırılıyor ve eğitimlerin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

Başkan Pekyatırmacı;" Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni ilk kez evlatlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini en az akademik eğitimleri kadar önemsediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bizim anlayışımızda spor; sadece bir tatil etkinliği değil, aynı zamanda disiplin, azim ve takım çalışması ruhunu aşılayan bir karakter eğitimi projesidir. Bu yıl Yaz Spor Okullarımızda çok özel bir heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni ilk kez evlatlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. 45 bin metrekareyi aşan geniş arazi üzerine kurulu olan bu dev eser, 23 bin metrekarelik kapalı alanıyla aynı anda 680, gün boyu ise 3 bin 360 sporcuya hizmet verebilecek devasa bir kapasiteye sahip. Bu modern tesisle birlikte kontenjanımızı yaklaşık yüzde 40 oranında artırarak 20 bine yakın başvuru aldık. Bu yoğun ilgi, spora verdiğimiz önemin en büyük göstergesi. Geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğimiz bu merkez, sadece bir spor salonu değil, bilimsel bir gelişim üssüdür. Türkiye’nin ilk "Yeşil Sertifikalı" spor merkezi olma özelliğini taşıyan tesisimiz, enerjisinin büyük bölümünü güneşten alıyor. Yüzme havuzlarında kullandığı özel tuzdan klor sistemi ile çocuklarımıza en hijyenik koşulları sunuyor, 18 farklı branşta, sporcu seçiminden performans analizine kadar tüm süreçleri ilk kez tek bir çatı altında birleştiriyor. İki olimpik havuzumuzdan atletizm pistimize, teknolojik altyapımızdan spor müzemize kadar her detay, yavrularımızın potansiyelini bilimsel yöntemlerle keşfedip onları en uygun branşa yönlendirmek için tasarlandı. Selçuklu’da sporu geleceğin en büyük yatırımı olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu modern tesislerden, sadece sağlıklı yaşayan bireyler değil, ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıracak şampiyonlar çıkacaktır. Yeni dönemimiz tüm çocuklarımıza ve Konyamıza hayırlı olsun” dedi.

Başarılı Sporcular Selçuklu Belediyespor'a kazandırılıyor

Yaz Spor Okulları'nda gösterdikleri performansla öne çıkan öğrenciler, antrenörlerin değerlendirmeleri sonucunda Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesine dahil edilerek lisanslı sporculuk yolunda ilk adımlarını atıyor. Böylece hem kulübün altyapısı güçleniyor hem de geleceğin milli sporcularının yetişmesine katkı sağlanıyor. Bu yıl hizmete giren Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile birlikte Yaz Spor Okulları'nın kontenjanı yaklaşık yüzde 40 oranında artırıldı. Modern tesislerde eğitim alma fırsatı bulan öğrenciler, yeteneklerini daha profesyonel şartlarda geliştirme imkânı bulacak. Yaz Spor Okulları kapsamında öğrenciler; Yüzme, Futbol, Taekwondo, Basketbol, Tenis, Cimnastik, Karate, Voleybol, Wushu, Kick Boks, Judo, Satranç, Güreş, Masa Tenisi, Okçuluk, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atletizm olmak üzere 17 farklı branşta eğitim alacak.

Başlıklar :Selçuklu BelediyesiKonyaYaz Spor Okulları
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