Tokat'ta tarihi buluşma: Türk dünyası tek nefes tek yürek

BAŞKAN YAZICIOĞLU: "TÜRK DÜNYASI ARASINDAKİ BİRLİK RUHU GÜÇLENİYOR"





Etkinliğin kapanışında sahneye çıkarak sanatçılara tek tek çiçek takdim eden Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, meydanı dolduran kalabalığa hitap ederken gurur dolu anlar yaşadı. Tokat’ın bir kardeşlik ve hoşgörü kenti olduğunu vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, şunları söyledi:





"Tokat Belediyemiz ile TÜRKSOY iş birliğinde düzenlediğimiz bu muhteşem şöleni, hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştiriyoruz. Aynı kökten beslenen, aynı medeniyetin izlerini taşıyan Türk Dünyası’nın ezgilerini, halk oyunlarını ve kültürel zenginliklerini Tokat’ımızda buluşturduk. İnanıyorum ki; kültürümüzü yaşattıkça gönül bağlarımız daha da kuvvetlenecek, Türk Dünyası arasındaki birlik ruhu her geçen gün daha da güçlenecektir. Bu anlamlı şölene ruh katan, katkı sunan TÜRKSOY ailesine, gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen kıymetli sanatçılarımıza, misafirlerimize ve meydanları hıncahınç doldurarak bu coşkuyu bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."