Tokat'ta tarihi buluşma: Türk dünyası tek nefes tek yürek
Tokat Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Tokat Türk Dünyası Müzik ve Dans Şöleni, Hıdırlık Etkinlik Alanı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla adeta bir kültür şölenine dönüştü. Kardeş coğrafyalardan gelen sanat topluluklarının geleneksel çalgılar, ezgiler ve büyüleyici halk danslarıyla ortak tarihi mirası sahneye taşıdığı gecede, altı bağımsız Türk cumhuriyetinin bayraklarıyla hep bir ağızdan söylenen "Anayurt Marşı" tarihi anlara sahne oldu; Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kültürümüzü yaşattıkça gönül bağlarımız ve Türk dünyasındaki birlik ruhu daha da güçlenecektir" diyerek kardeşlik mesajı verdi.
Aynı kökten beslenen ve aynı medeniyetin izlerini taşıyan kardeş topluluklar, geleneksel kostümleri, ezgileri ve danslarıyla Tokat’ta unutulmaz bir birlik ve beraberlik mesajı verdi. Program, Kulansaz Halk Çalgıları Topluluğunun kulakların pasını silen performansıyla başladı. Kurmangazi’nin ölümsüz eseri "Aday" ve N. Tlendiyev’in "Akku" parçalarını büyük bir ustalıkla icra eden topluluk, geleneksel telli çalgı jetigenin büyüleyici sesiyle Nurzada Körkembayeva’nın elinde hayat buldu. Kardeşlik köprüsünün en duygusal anlarından biri ise topluluğun hep bir ağızdan seslendirdiği "Üsküdar" şarkısı oldu; meydandaki binlerce vatandaş bu performansa tek yürek eşlik etti.
GÖRSEL ŞÖLEN VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK
Hıdırlık Etkinlik Alanı, Türk dünyasının estetik ritimleriyle yankılandı. Şertay Dans Topluluğu, Kırgız halk danslarının en nadide örnekleri olan "Kırgız Curtu" ve "Pahtaçı Kız" ile sahnede fırtına estirirken, Başkurt kültürünün zarafetini taşıyan Karina Kolpakova "Homay" ve "Bişbarmak" gösterileriyle izleyicileri büyüledi. Kazakistan folklorunun asil figürlerini sahneye taşıyan Akku Dans Topluluğu ise "Bala Konili" ve "Sakina" danslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Bireysel performanslarda sahne alan Murat Karagöz, Kazak halk dansı "Dala Aruı" ve Özbeklerin dünyaca ünlü geleneksel dansı "Lazgi" ile enerjiyi zirveye çıkarırken; Gülira Kasımkulova’nın seslendirdiği "Cürölüçü Cürök Oorutpay" adlı Kırgız ezgisi Tokat semalarında yankılandı.
BAŞKAN YAZICIOĞLU: "TÜRK DÜNYASI ARASINDAKİ BİRLİK RUHU GÜÇLENİYOR"
Etkinliğin kapanışında sahneye çıkarak sanatçılara tek tek çiçek takdim eden Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, meydanı dolduran kalabalığa hitap ederken gurur dolu anlar yaşadı. Tokat’ın bir kardeşlik ve hoşgörü kenti olduğunu vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, şunları söyledi:
"Tokat Belediyemiz ile TÜRKSOY iş birliğinde düzenlediğimiz bu muhteşem şöleni, hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştiriyoruz. Aynı kökten beslenen, aynı medeniyetin izlerini taşıyan Türk Dünyası’nın ezgilerini, halk oyunlarını ve kültürel zenginliklerini Tokat’ımızda buluşturduk. İnanıyorum ki; kültürümüzü yaşattıkça gönül bağlarımız daha da kuvvetlenecek, Türk Dünyası arasındaki birlik ruhu her geçen gün daha da güçlenecektir. Bu anlamlı şölene ruh katan, katkı sunan TÜRKSOY ailesine, gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen kıymetli sanatçılarımıza, misafirlerimize ve meydanları hıncahınç doldurarak bu coşkuyu bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."
ALTI DEVLET TEK YÜREK: MUHTEŞEM FİNAL
Gecenin finali ise hafızalardan silinmeyecek tarihi bir tabloya sahne oldu. Şölene katılan tüm sanatçılar, altı bağımsız Türk cumhuriyetinin bayraklarını dalgalandırarak sahneye çıktı. Hep bir ağızdan, omuz omuza seslendirilen "Anayurt Marşı", Hıdırlık Etkinlik Alanı’nda duygu dolu anlar yaşatırken, havai fişekler ve alkışlar eşliğinde gece son buldu. Tokat, Türk dünyasının sarsılmaz birliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş oldu.Marşını hep birlikte seslendirmesiyle sona erdi.
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