Türkiye'nin ünlü tekstil firması iflas etti: Yıllardır çocuklar için üretiyordu
Okul ve iş kıyafetleri üretimi yapan bir tekstil firması, konkordato sürecinden beklediği sonucu alamayınca iflas etti. Daha önce şirkete kesin mühlet verilmiş ve konkordato komiserleri görevlendirilmişti ancak yürütülen süreç şirketin mali yapısını kurtarmaya yetmedi.
Mahkeme, konkordato sürecinin başarıyla sonuçlanmaması nedeniyle şirket hakkında iflas kararı verdi.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan İzmir merkezli Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hukuki süreci iflas kararıyla tamamlandı.
Okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri üretimi alanında faaliyet gösteren Cece Tekstil için daha önce mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti.
Bu süreçte Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Vahap Yıldırım geçici konkordato komiseri olarak görev yaparken, hukukçu Sevgi Kanyılmaz ile tekstil mühendisi Atilla Yıldırım da konkordato komiseri olarak atanmıştı.
İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLATILDI
Mahkeme kararının ardından İzmir İflas Müdürlüğü tarafından iflas ilanı yayımlandı.
Yayımlanan ilanda, iflas işlemlerinin resmen başlatıldığı belirtilirken, söz konusu ilanın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 166'ncı maddesi kapsamında yayımlandığı ifade edildi.
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