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Her an çökebilir: İstanbul'daki tehlikeli binaya böyle girdiler

Her an çökebilir: İstanbul'daki tehlikeli binaya böyle girdiler

11:36, 07/07/2026, Salı
DHA
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Her an çökebilir: İstanbul'daki tehlikeli binaya böyle girdiler

Güngören'de 4 katlı apartman ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi. Yıkım kararı verilen binanın mührü iddiaya göre kırıldı, tehlikeli olmasına rağmen daire sahipleri eşyalarını almak için içeri girdi. Gidecek yeri olmadığını belirten bazı kişiler ise çökme riski olduğu belirtilen binada yaşamayı sürdürüyor. Mahallede oturan Ergün Usta, "Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir. Şu ana kadar 3-4 daire eşyalarını tamamen boşalttı ama içeride hala eşyası olan, taşınmayı bekleyen komşular var" dedi.

Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi Namık Kemal Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı apartman hakkında belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda tahliye ve yıkım kararı verildi.

Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi Namık Kemal Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı apartman hakkında belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda tahliye ve yıkım kararı verildi.

Raporda binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar bulunduğu ve çökme riski taşıdığı belirtilirken, apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, ardından da mühürlendi. İddiaya göre, bazı daire sakinleri eşyalarını almak için mührü kırarak binaya girdi. Bazı kişilerin ise yıkım kararına rağmen binada yaşamayı sürdürdüğü öne sürüldü. 'Yıkılacak derecede tehlikeli' raporu bulunan binayla ilgili mahalle sakinleri de tedirginlik yaşıyor.

Raporda binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar bulunduğu ve çökme riski taşıdığı belirtilirken, apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, ardından da mühürlendi. İddiaya göre, bazı daire sakinleri eşyalarını almak için mührü kırarak binaya girdi. Bazı kişilerin ise yıkım kararına rağmen binada yaşamayı sürdürdüğü öne sürüldü. 'Yıkılacak derecede tehlikeli' raporu bulunan binayla ilgili mahalle sakinleri de tedirginlik yaşıyor.

‘BİNANIN ALTTA DOĞRU DÜRÜST TEMELİ YOKMUŞ'

Mahalle sakini Ergün Usta, "Burada yaşanan olay tam olarak şu. Geçen perşembe günü bölgede bir hafriyat çalışması yapıldı. Hafriyat alındığı sırada bu binanın temeli açığa çıktı. Binanın altta doğru dürüst bir temeli yokmuş; çalışma yapılınca direkler tamamen boşa çıktı.

‘BİNANIN ALTTA DOĞRU DÜRÜST TEMELİ YOKMUŞ'Mahalle sakini Ergün Usta, "Burada yaşanan olay tam olarak şu. Geçen perşembe günü bölgede bir hafriyat çalışması yapıldı. Hafriyat alındığı sırada bu binanın temeli açığa çıktı. Binanın altta doğru dürüst bir temeli yokmuş; çalışma yapılınca direkler tamamen boşa çıktı.

Buranın müteahhidi, hafriyatı alan kişiyle birlikte hemen belediyeye haber verdi; 'Gelin, burayı inceleyin' dedi. Bunun üzerine belediye ekipleri teknik kadrosuyla birlikte buraya geldi. Zemine baktılar zemin sağlam değil. İnsanların oturacağı bir durum yok. Belediye ekipleri geldi ve sakince herkese söylediler. Herkes aşağıya indi ve sakince herkes dağıldı. Burası şu an oturulacak durumda değil; sakıncalı diye kimseyi içeri sokmadılar ve binayı mühürlediler" dedi.

Buranın müteahhidi, hafriyatı alan kişiyle birlikte hemen belediyeye haber verdi; 'Gelin, burayı inceleyin' dedi. Bunun üzerine belediye ekipleri teknik kadrosuyla birlikte buraya geldi. Zemine baktılar zemin sağlam değil. İnsanların oturacağı bir durum yok. Belediye ekipleri geldi ve sakince herkese söylediler. Herkes aşağıya indi ve sakince herkes dağıldı. Burası şu an oturulacak durumda değil; sakıncalı diye kimseyi içeri sokmadılar ve binayı mühürlediler" dedi.

'EŞYASINI ALMAK İSTEYEN KAPININ MÜHRÜNÜ AÇTI'

Usta, "Hemen binayı boşalttılar. Çocukları olanlar çocuklarının evine veya akrabası kim varsa onun yanına gittiler. Belediye geldi binayı mühürledi. Bu olaydan sonra kimse buraya 2 gün boyunca gelmedi. 3-4 gün sonra millet mecburen eşyalarını kurtarmak için kapının mührünü açtılar. Yaklaşık 3-4 günden beri de bina sakinleri ancak eşyalarını taşıyabiliyor. Belediye, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan sorumlu olmamak adına buradaki insanları 10 günlüğüne otele yerleştirdi. Ondan sonra ne yaptıklarını bilmiyorum" diye konuştu.

'EŞYASINI ALMAK İSTEYEN KAPININ MÜHRÜNÜ AÇTI'Usta, "Hemen binayı boşalttılar. Çocukları olanlar çocuklarının evine veya akrabası kim varsa onun yanına gittiler. Belediye geldi binayı mühürledi. Bu olaydan sonra kimse buraya 2 gün boyunca gelmedi. 3-4 gün sonra millet mecburen eşyalarını kurtarmak için kapının mührünü açtılar. Yaklaşık 3-4 günden beri de bina sakinleri ancak eşyalarını taşıyabiliyor. Belediye, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan sorumlu olmamak adına buradaki insanları 10 günlüğüne otele yerleştirdi. Ondan sonra ne yaptıklarını bilmiyorum" diye konuştu.

‘BU BİNADA ŞU AN KESİNLİKLE OTURULAMAZ’

Binanın oturulabilecek durumda olmadığını öne süren Usta, "Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir. Şu ana kadar 3-4 daire eşyalarını tamamen boşalttı ama içeride hala eşyası olan, taşınmayı bekleyen komşular var. Sabah yine gelip birkaç parça bir şey aldılar. Bundan sonra devamlı gelirler yapacak başka bir şey yok" dedi.

‘BU BİNADA ŞU AN KESİNLİKLE OTURULAMAZ’Binanın oturulabilecek durumda olmadığını öne süren Usta, "Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir. Şu ana kadar 3-4 daire eşyalarını tamamen boşalttı ama içeride hala eşyası olan, taşınmayı bekleyen komşular var. Sabah yine gelip birkaç parça bir şey aldılar. Bundan sonra devamlı gelirler yapacak başka bir şey yok" dedi.

'ANİ DÖŞEME GÖÇMESİ VE PARÇA DÜŞME RİSKİ VAR'

Binayla ilgili Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri rapor hazırladı. Raporda, binanın taşıyıcı elemanlarında ciddi yapısal hasarlar bulunduğu, derin çatlaklar oluştuğu ve donatı demirlerinde yoğun korozyon tespit edildiği belirtildi.

'ANİ DÖŞEME GÖÇMESİ VE PARÇA DÜŞME RİSKİ VAR'Binayla ilgili Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri rapor hazırladı. Raporda, binanın taşıyıcı elemanlarında ciddi yapısal hasarlar bulunduğu, derin çatlaklar oluştuğu ve donatı demirlerinde yoğun korozyon tespit edildiği belirtildi.

Raporda, yapıda her an ani döşeme göçmesi ve beton parçası düşmesi riskinin bulunduğu ifade edildi. Binanın İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesi kapsamında 'Yıkılacak derecede tehlikeli' olduğu değerlendirilen raporda tahliye ve yıkım kararı alındığı da belirtildi.

Raporda, yapıda her an ani döşeme göçmesi ve beton parçası düşmesi riskinin bulunduğu ifade edildi. Binanın İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesi kapsamında 'Yıkılacak derecede tehlikeli' olduğu değerlendirilen raporda tahliye ve yıkım kararı alındığı da belirtildi.
Başlıklar :BinaGüngörenRisk
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